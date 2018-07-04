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    Son dakika: İstanbul'da fabrikada korkutan yangın

    Alper KORKMAZ - DHA
    04.07.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Hadımköy’de bulunan 5 bin metrekarelik bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 10 ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    DHA muhabiri Alper Korkmaz, "Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir can kaybı ve ağır yaralı olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Fabrikanın belirli kısımlarında ve çatısında büyük hasar görünüyor. İçeride yangın devam ediyor" diye konuştu.

     İHA muhabiri de CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Yangının boyutu çok büyük. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Çok sayıda ekip trafik nedeniyle olay yerine henüz gelemedi" dedi. 

    Son dakika: İstanbulda fabrikada korkutan yangın

    Etiketler: fabrika yangın , hadımköy yangın , haber , haberler , son dakika
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