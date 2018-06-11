Son dakika... İstanbul'da fabrika yangını

Bu sabah 06:45 sularında yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına bir çok noktadan müdahale etti. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede bütün fabrika binasını sardı. Yangın için İstanbul'un bir çok bölgesinden takviye ekipler geldi.



Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görüldü. Polis ekipleri de fabrikadan düşen parçalardan kimsenin etkilenmemesi için olay yerindeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.





İtfaiye ekiplerinin büyük çabasına rağmen, iplik yapımında kullanılan kimyasal maddeler ve rüzgarın da etkisiyle yangın halen devam ediyor. Bölgede bir çok fabrika bulunurken, itfaiye erleri de yangının diğer fabrikalara da sıçramaması için büyük bir çaba gösteriyor.



Bölgede bir çok ambulans ekibi de hazır bekletiliyor.



YENİ BİLGİLER: CAN KAYBI VE YARALI YOK



Olay yerinde bulunan DHA Muhabiri Alper Korkmaz, yangına ilişkin yeni bilgiler verdi.

"Yangın kontrol altına alınmış diyemeyiz. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor. Arka tarafta bir yangın vardı orayı söndürdüler, ama ön tarafta yangın sürüyor.



Bir vatandaş ile konuştum. Fabrikada 7/24 çalıştığını, yangın sırasında içeride işçilerin olduğunu ancak hiç kimsenin yara almadan dışarı çıktığını söyledi. 112 ekipleri de herhangi bir can kaybı ve yaralanma durumunun olmadığını belirttiler."

Ayrıntılar geliyor...