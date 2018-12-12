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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
12.12.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da eş zamanlı iki silahlı saldırı

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Sultangazi'de iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda tekstil atölyesi sahibi Gökhan Çokdüşünür (33) yaralanırken, aynı saatte düzenlenen bir başka saldırı da ise AK Parti Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Gökhan Çokdüşünür'ün 69 sokakta bulunan tekstil atölyesine geldi. Kısa bir süre sonra silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür'ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Vatandaşların yardımıyla Çokdüşünür, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çokdüşünür, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çokdüşünür'ün hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Son dakika: İstanbulda eş zamanlı iki silahlı saldırı

AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRI

Aynı saatlerde gerçekleşen bir başka silahlı saldırı da ise AK Parti Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet Yıldız, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde Yıldız'a ait işyerinin araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahlı saldırı düzenledi. İki el ateş edilmesi sonucu, mermilerden biri Yıldız'ın göğsüne isabet etti. Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Yıldız'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Saldırganlar ise olay yerinde kaçtı.

Saldırıya uğrayan Ahmet Yıldız'ın arkadaşı Cengiz Gündüz, ofiste oturduğu sırada iki el silah sesi duyduğunu ve koşarak olay yerine geldiğini söyledi. Gündüz, “Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa'ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabi. Saldırganlar iki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, “Hareket halindeyken iş yerine sıkmışlar. Silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıktı ve Ahmet ağabeyin vurulduğunu gördük" dedi.

İKİ OLAY BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

Polis, aynı saatlerde gerçekleşen saldırıların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Saldırılarla ilgili inceleme sürüyor.

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