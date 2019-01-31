Son dakika: İstanbul'da ele geçirildi, tam 850 kilo...
Sultanbeyli ve Sarıyer'de 850 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle