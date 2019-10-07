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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.10.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor! Ekipler alarmda...

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Son dakika: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor! Ekipler alarmda...

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış öncesinde İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre, İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece 22.00'den sonra Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde yağmur bekleniyor.     

Yağışların gece yarısından (02.00) itibaren il geneline yayılarak fırtına eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde düşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Yağışın salı günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sonbahar mevsiminin bugünlerinde deniz suyunun sıcak, aralıklarla gelen yağışlı havanın daha soğuk olması nedeniyle kısa süreli kuvvetli yağmurlar yağması, yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınları oluşabiliyor. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında su baskını yaşanacak kritik noktalarda da önlemler alınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli fırtına ve yağışların sebep olabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı."     

İstanbullular dikkat Meteoroloji saat vererek uyardı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

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