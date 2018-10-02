Son dakika: İstanbul'da dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MASAK ve İstanbul Mali Şube polisinin soruşturması kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yurtdışındaki 28,088 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı kaydedildi.
Alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğunun tespit edildiği de bildirildi.
Ayrıntılar birazdan.
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