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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - AA
24.05.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da dev operasyon: 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

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Son dakika... İstanbul'da dev operasyon: 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 313 parça eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 313 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Eyüp, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te 6 adrese düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 313 parça tarihi eser ele geçirildi.

Son dakika... İstanbulda dev operasyon: 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var
Eserler arasında, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, Grek, Helenistik, Roma, Part, Bizans ve İslami döneme ait sikkeler, 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan sütun ve heykel başları, 17. yüzyıla ait dua metinleri, Safevi dönemine ait kenarları dua bezeli gümüş ve bronz kaplar ile İstanbul'daki tarihi ibadethane ve türbelerden çalındığı değerlendirilen çinilerin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son dakika... İstanbulda dev operasyon: 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

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