Ä°stanbul'da DAEÅž operasyonu
Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Suriyeâ€™de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž saflarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸarak Ä°stanbulâ€™a geldiÄŸi belirlenen yabancÄ± uyruklu 9 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±n aldÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Suriyeâ€™de DEAÅž saflarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin Ä°stanbulâ€™a geldikleri yÃ¶nÃ¼nde istihbarat aldÄ±. Ekipler alÄ±nan bilgi Ã¼zerine teknik ve fiziki takip baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi.Â
TerÃ¶rle MÃ¼cadele Operasyon Timleri ve Ã–zel Harekat Timleri sabah saatlerinde BaÄŸcÄ±lar, Esenyurt, Sultanbeyli ve BaÅŸakÅŸehirâ€™deki adreslere operasyon baÅŸlattÄ±. Ã‡oÄŸunluÄŸu Suriyeli, 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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