Son dakika… Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi...
Son dakika haberleri... Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.34'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
YALOVA'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova kent merkezinin yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.34'te meydana geldi. Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.
"ÖNCÜ DEPREM DEĞİL"
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Çınarcık depremini yorumladı. Prof. Dr. Barış şunları söyledi:
"Bu bir öncü deprem değildir. Çınarcık - Armutlu yarımadası, hem kuzeyinde hem güneyinde iki tane fay var. Sıkışmış bir bölge ve bunun gibi 4,4,5 deoprem üretecek onlarca fay var orada. Büyük bir depremin öncüsü değil bunlar.
Genellikle 39 Erzincan depreminden 99 depremine kadar bütün depremlerin öncü depremlerine baktığımızda, bugüne kadar öncü deprem aktivitesi yapmamıştır Kuzey Anadolu fayı. Tarihinde böyle bir şey yok. Bu depremin öncü olmadığını, aktif faylardan bir tanesinin daha kırıldığını söylüyoruz.
Öncü mü, bir sonraki depremi tetikler mi? Artık bizim bunları konuşmamamız lazım. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, mutlaka depreme hazırlıklı olması gerektiğini söylüyoruz."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle