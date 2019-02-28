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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.02.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Son dakika.... İstanbul'da çekilen görüntü izleyen herkesi isyan ettirmişti! Gözaltına alındı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde ambulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y gözaltına alındı. Ambulansın şerit değiştirme çabasına da manevra yaparak engel olan sürücü ile ilgili görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, lüks aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, sürücü M.E.Y’yi gözaltına aldı.

Ambulansın geçişini engelleyen sürücü yakalandı
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M.E.Y.’ye saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL ceza kesildi. M.E.Y, hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. M.E.Y’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika.... İstanbulda çekilen görüntü izleyen herkesi isyan ettirmişti Gözaltına alındı

AMBULANSTAKİLER O ANLARI ANLATTI

Araç sürücüsünün geçişine engel olduğu ambulansın içindekiler o anları DHA'ya anlattı. Ambulansın sürücüsü olay anında araçta hasta olduğunu bildirdi.

Yolda ilerlemesi engellenen hasta nakil ambulansının şoförü Erdoğan Kavruk, “Yolda giderken yol istememize rağmen araç sürücüsü ısrarla yol vermedi. Biz de yolumuzu istedik, sonra yoldan sağa çekildi, yol verdi. Hasta yakınımız olmadığından dolayı zannedersem aracı boş sandı. Ve sağdan soldan sıkıştırmaya, tacizde bulunmaya başladı. Ondan sonrasında zaten seyrettiğiniz gibi. Kimsesi olmadığı için hasta ve sağlık personeli arka kabinde, ben önde seyrederken yaşanan bir olay. Bizi sıkıştırdı, kendisi. Hem beni hem hastayı tehlikeye düşürdü. Biz bunu ülke genelinde yapıyoruz ve araç başına günde 10 ve ya 15 tane hasta taşıyan bir firmayız. Ve buna yıllık olarak baktığınızda 100 - 150 bin vakaya tekabül ediyor. Bu tür olayları devamlı yaşıyoruz. Sürücülerin bizi sıkıştırması, taciz etmesi ve arkadaşlarımızı darp etmesi, tehdit etmesi hatta ambulansları çevirip 'hastamız var mı?' gibisinden tehditlerde bulundukları zamanlar oluyor. Sürücüyle aramızda herhangi bir şey yaşanmadı. Şu anda şirketim bu konu hakkında gerekli şikayeti yapmış bulunmakta. Ben de şikayetçi olacağım" dedi.

"BİZE KAZA YAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

O anda ambulansın arka tarafındaki hastayla ilgilenen sağlık personeli Mücahit Doğan da, “Ben hastayla ilgileniyorken, araç birden bire sağa sola yalpalanmaya başladı. Ondan sonra ben çıktım baktım, ne olduğunu anlayamadım. Panik yaşandı, çıktım ben olayı anlayamadım olayın şokuyla. Baktım araç sürekli önümüze geçip frene basıyor. Biz sağa kaçmaya çalışıyoruz sağa geçiyor. Biz sola gidiyoruz o sola gidiyor. O şekilde bizi hep sıkıştırdı. Hasta nakil hastasıydı. Acil bir durumu yoktu. Hasta fark etti, ben oturuyordum yanında. Sağa sola gidince sallandık zaten. Ondan sonra çıktım baktım, adam sürekli frene basıyor, hızlanıyor ondan sonra tekrar frene basıyor. Bize kaza yaptırmaya çalışıyor. Ne olduğunu anlayamadık." diye konuştu. (Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL - DHA) 

Görüntü bu sabah İstanbulda çekildi
Görüntü bu sabah İstanbul'da çekildi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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