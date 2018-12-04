Son dakika... İstanbul'da FETÖ'nün 'cennet listesine' operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün örgütsel motivasyonu arttırmak için oluşturduğu 'cennet listesinde' yer alan 96 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 55 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler incelenmeye devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlamak amacıyla oluşturulan ve içerisinde Gülen, Kemal Batmaz, Harun Şahin ve 17-25 Aralık kumpas dosyalarını yürüten resmi görevli isimlerin de bulunduğu 'cennet listesinde' yer alan ve İstanbul'da ikamet kaydı bulunan 96 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 55 kişi gözaltına aldı.
İSTANBUL'DA MUVAZZAFLARIN DA OLDUĞU 16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında muvazzafların bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.(AA)
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