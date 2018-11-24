Son dakika: İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındaki 12 PKK'lı yakalandı
İstanbul'da, PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'ı bahane ederek El Yapımı Patlayıcı(EYP) ile bombalı saldırılarda bulunmaya hazırlanan örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) üyesi 12 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın İstanbul'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması olan DGH üyelerinin EYP ve molotof kokteyli ile saldırı hazarlığı içinde olduğunu belirledi. Örgütün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'ı bahane ederek saldırı hazarlığı yaptıkları belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul'da 6 ilçede 13 adrese Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Hareket Timleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 örgüt üyesi yakalandı. Operasyonda dijital malzemeler ve örgütsel dökümanların ele geçtiği bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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