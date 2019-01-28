Son dakika: İstanbul'da bira fabrikasında yangın çıktı
İSTANBUL Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un bir çok noktasından dumanlar görülüyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor...
Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor.
Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle