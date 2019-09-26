Son dakika... İstanbul'da 23.20'de bir deprem daha
İstanbul'da saat 23.20 sularında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Silivri olan depremin şiddetini AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı.
İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinden alınan bilgilere göre, Marmara Denizi Silivili açıklarında saat 23.20 sıralarında 12.7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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