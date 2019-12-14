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Son dakika... İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama
İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 14, 2019
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.
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