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14.12.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama

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Son dakika... İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama

İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

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