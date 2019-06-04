Son dakika: İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç
İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
ANLIK YOL DURUMU HARİTASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.
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