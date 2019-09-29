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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Son dakika! İstanbul'da 29 okulda Pazartesi günü okullar tatil edildi

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Son dakika! İstanbul'da 29 okulda Pazartesi günü okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca öğrencilerin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacağı açıklandı.

İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN O OKULLARIN LİSTESİ

AĞIR HASARLI OKULLAR

1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OKULLAR

1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili ön hasar çalışmalarında son durum bilgileri paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi: 

"26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.

Bu süreçte, AFAD Merkezi’mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir.

EĞİTİM

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00’a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.

SAĞLIK

Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

DİĞER KAMU BİNA VE TESİSLERİ

Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 4’ünün de ağır hasarlı (3’ü Cami, 1’i Cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir.

SİVİL YAPILAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; 

9.359 hasarsız,
1.895 az hasarlı,
320 ağır hasarlı,
583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlarımız, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecektir.

Az hasarlı olduğu tespit edilen 1.895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecektir."

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Son 24 saatte ne oldu? (29.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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