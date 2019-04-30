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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.04.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi... İşte o ilçeler

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Son dakika... İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi... İşte o ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 16 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklama şöyle;
''Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs 2019 Perşembe günü 14.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler

Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Bayrampaşa İlçesi: Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri.''

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