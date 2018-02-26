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    İstanbul'a kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yeniledi

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Trakya'dan kar yağışı haberleri geldi, gözler İstanbul’a çevrildi. Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Ünlü Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba ve perşembe günü için İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu. Bu arada Doğu Anadolu'da soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Bitlis merkez ile Hizan ilçesi ve Van'ın Bahçesaray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

    Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre soğuk ve karlı hava dalgası bu sefer İstanbul’u da etkileyecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece düşecek. 

    Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

    Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

    İstanbula kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yeniledi

    METEOROLOJİNİN SON TAHİMİNLERİ

    Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor. 

    İstanbula kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yeniledi

     

    İstanbula kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yenilediİstanbula kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yeniledi
    İstanbula kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yeniledi

     

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    Etiketler: İstanbul , kar yağışı , kar , hava durumu , son dakika
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