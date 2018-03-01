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    Son dakika: İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı

    DHA-İHA
    01.03.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da beklenen kar yağışı kendini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış, şehrin bir çok noktasında etkili oluyor. Ankara'da da yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji özellikle bu sabah ve cuma sabahı için buzlanma ve don uyarısında bulunmuştu.

    İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle Taksim meydanı beyaza büründü. 

    TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

    İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ait kar küreme araçları Taksim Meydanı’nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletilirken, kar yağışının gece saatlerinde etkisin artırması bekleniyor. 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. 

    THYden yolcularına kar uyarısıTHY'den yolcularına kar uyarısı

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

    "İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır."

    ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

    Ankara’da gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken Dikmen, Keçiören, İncek gibi yüksek rakımlı semtlerde yollar beyaz örtüyle kaplandı.

    Son dakika: İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı

    Yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

    Son dakika: İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı

    Karla kaplanan yollar, araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

    Son dakika: İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçları yollarda hazır bekletildi.

    Son dakika: İstanbul ve Ankarada kar yağışı başladı

    Etiketler: ankara , kar , sürpriz , son dakika
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