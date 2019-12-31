Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı açıklaması

İşte Vali Yerlikaya’nın açıklaması:

"AFAD, AKOM, zabıta çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız. Kara, deniz, raylı sistemler ve hava yolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri Valiliğimiz koordinasyonunda görevi başında olacaktır. Sabit yol arama ve kontrol noktaları, AVM’ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray minibüs, otobüs hareket yerleri durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik ekipleri bütün tedbirlerimiz alınmıştır.

Şehir içi güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar artırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerimizdeki eğlence mekanları kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir

Acil hallerde vatandaşlarımız 110 itfaiye, 112 sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik, 159 karayolları, 186 elektrik arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır.

Alınan tedbirler valiliğimiz güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezimizde yani GAMER’de takip ve koordine edilecektir. Yeni yılın ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."