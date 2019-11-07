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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul , DHA
07.11.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden, Fatih'te 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama

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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden, Fatih'te 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama

Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayına ilişkin İstanbul Valiliği'nce, "tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "05 Kasım 2019 Salı günü saat 22.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan bir ihbarda; Fatih ilçemiz, Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, 28/4 numaralı mesken sakinlerine ulaşılamadığı bildirilmiştir.

Belirtilen adreste yapılan ilk incelemede; kilitli bulunan giriş kapısı, Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açılmış, evde bulunan Cüneyt Yetişkin(48, Oya Yetişkin(54), Kamuran Yetişkin (59) ve Yaşar Yetişkin (56 4 kardeşin hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir" hatırlatması yapıldı.

Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamayla kamuoyunun bilgilendirildiği, evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.  

"SAPTANAN SİYANÜR DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜCÜ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir. Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."


İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu Tosun tarafından basın mensuplarına sözlü olarak yapılan açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gidildiği, ikamete girildiği, evin salonunun kapısına 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı not yapıştırılmış olduğu, tehlikeli durum olabileceğinden AFAD'a haber verildiği belirtildi. Olay yerinde bulunan bardak ve eşyaların incelemeye gönderildiğini de belirten savcı Tosun, "Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan "Dikkat siyanür var" yazısının kimin el ürünü olduğuna dair incelemelerin, ölenlerin telefonlarının, yapmış olabilecekleri tüm yazışmaların da inceleneceğini ifade eden savcı Tosun, ölümlerinin peş peşe mi, aynı anda mı olabileceğinin de araştırıldığını kaydetti. Savcı Tosun, olayın bütün boyutlarıyla, çok yönlü olarak araştırıldığını ve başsavcılıkça ilerleyen günlerde de kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi. Olay yerine giden ilk ekiplerin ise biri kadın biri erkek iki kardeşin yan yana sırt üstü yatar vaziyette bir odada, biri kadın diğer kardeşlerin ise ayrı odalarda yatar vaziyette bulunduklarını, bu kardeşlerden birinin, diğer kardeşlerinden farklı olarak yüz üstü yatar vaziyette olduğunu tespit ettikleri belirtildi. 

MİMAR SİNAN'DAKİ ARKADAŞLARI DA TALEPTE BULUNMUŞ

Öte yandan ailenin yakın dostu olduğunu belirten Serpil Alkan'ın dışında Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Üniversitesi'nden arkadaşlarının da cenazeleri almak için savcılığa talepte bulundukları öğrenildi.

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