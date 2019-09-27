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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.09.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Valiliği duyurdu: 9 ilçede 14 okul tatil edildi

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İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca Marmaraereğlisi'nde bugün okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.

1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

MARMARAEREĞLİSİ'NDE OKULLAR BUGÜN TATİL

İstanbul Silivri merkezli dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün için eğitime ara verildi. Marmara Ereğlisi'nde eğitime bugün için ara verilmesi kararı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alırken, velilere de cep telefonu mesajıyla duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.

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