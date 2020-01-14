Son dakika haberler... İstanbul Valiliği duyurdu: 1 balıkçının daha cesedine ulaşıldı

Kilyos açıklarında 10 Ocak'ta tankerin çarptığı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 balıkçı için çalışma başlatılmıştı. Balıkçılardan birinin cesedine cumartesi günü ulaşıldı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.'nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor"