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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.08.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

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Son dakika... İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

İstanbul Valiliği, yoğun yağışlarla ilgili olarak, "Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir" dedi. Valilik ayrıca yağışın gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

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  • İstanbul’da beklenen sağanak başladı
  • İstanbul’da beklenen sağanak başladı
  • İstanbul’da beklenen sağanak başladı
  • İstanbul’da beklenen sağanak başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında, Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir. Etkili olan sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferleri yapılamamış, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Saat 16.00 itibariyle; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2414 ihbar yapılmış, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekipler seferber edilmiştir. Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir."

İstanbul'da sağanak yağış
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