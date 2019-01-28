Son dakika... İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: Tuzla'da 2 kişi öldü
İstanbul Valiliği Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı gemide meydana gelen yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere 11 işçinin ise yaralandığını duyurdu..
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma açmıştı.
Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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