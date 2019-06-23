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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.06.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul seçim sonuçları gelmeye devam ediyor... İşte ilçelerden gelen son oy oranları

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Son dakika: İstanbul seçim sonuçları gelmeye devam ediyor... İşte ilçelerden gelen son oy oranları

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı.. YSK'nın yayın yasağı az önce kalktı. İstanbul seçiminin ilk sonuçları hurriyet.com.tr'de… İşte ilk oy oranları. İlk verilere göre oyların yüzde 54'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45,1'ini Binali Yıldırım aldı. Ekrem İmamoğlu 4,684,565 oy alırken rakibi Binali Yıldırım 3,912,449 oy aldı. İlçelerde de oy oranları belli olmaya başladı.



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimiyle ilgili yayın yasağını da az önce kaldırdı.

YSK'DAN HATALI MÜHÜR KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.

Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.

111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

 

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