Son dakika: İstanbul seçim sonuçları gelmeye devam ediyor... İşte ilçelerden gelen son oy oranları
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı.. YSK'nın yayın yasağı az önce kalktı. İstanbul seçiminin ilk sonuçları hurriyet.com.tr'de… İşte ilk oy oranları. İlk verilere göre oyların yüzde 54'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45,1'ini Binali Yıldırım aldı. Ekrem İmamoğlu 4,684,565 oy alırken rakibi Binali Yıldırım 3,912,449 oy aldı. İlçelerde de oy oranları belli olmaya başladı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.
Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimiyle ilgili yayın yasağını da az önce kaldırdı.
YSK'DAN HATALI MÜHÜR KARARI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.
Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.
111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
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