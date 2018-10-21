Son dakika! İstanbul için önemli gün... Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! İstanbul için önemli gün... Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
GeriGündem Son dakika! İstanbul için önemli gün... Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.10.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Son dakika! İstanbul için önemli gün... Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! İstanbul için önemli gün... Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar-Çekmeköy metro hattı açılışında konuştu.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Yeni bölümün açılmasıyla 27 dakikada Üsküdar’dan Çekmeköy’e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hedefleniyor.

Bu metro hattı çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi arkeolojik çalışmasının sürmesi, sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme sürüşlerinin olması.

Halen inşaatı süren projelerle birlikte raylı sistem uzunluğu 355 km olacak. İstanbul’un ulaşım sorununu çözmeden bize durmak dinlenmek yok.

Ümraniye çöplüğünün nasıl çatladığını patladığını bilmiyor muyuz? Kimdi oranın belediye başkanı. CHP. Orada 39 kişi öldü. Peki CHP bunun hesabını verdi mi?

Şuanda onlarda olan diğer ilçeleri de gelin 2019’da onlardan alalım. Bunlarda hizmet aşkı yok, sadece zulüm var.

Dün Diyarbakır’daydım. 30 yıl öncesinin Diyarbakır’ı yok. Terör örgütünün desteklediği yerel yönetimi olsaydı Diyarbakır’ın vay haline. Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar. Bunun bedelini de ağır ödediler, ağır ödüyorlar.

İstanbul’un en büyük talihsizliği bu şehirde ‘zulüm 1453’te başladı’ zihniyetine sahip kesimlerin yer yer etkinliklerini sürdürebilir olmasıdır. İstanbul’a aşığım.

İstanbul’a yakışan bir havalimanını 29 Ekim’de yeni havalimanının resmi açılışını yapacağız. Çıldırıyorlar. İlk adımları attığımızda bizi ciddiye inanmayanların gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir tanesi televizyona çıkmış. Köşe yazarı. Bu havalimanının olduğu yer bataklık. Ve diyor burası yürümez. Kim bilir burada neler olacak. Sen işine bak. Sen karikatüristsen bol bol karikatür çiz. Böyle işten sen ne anlarsın Bu iş mimari, bu aşk işi aşk.

Şimdi sırada kanal İstanbul var. Atatürk havalimanının olduğu yeri de millet bahçesi yapıyoruz. Etrafı da fuar merkezi olacak.

AF TARTIŞMALARI

Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rast gele cezaevine girenlere cezaevi kapısını açmayacağız. Devlete karşı suçları devlet affeder. 50 bin tane uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde Af çıkaramayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez. Bu böyle bilinsin. "Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Biz kararlıyız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamaları Salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. 15 kişi niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunları Salı günü çok daha farklı şekilde anlatacağım. Dünya şu anda kimi nasıl konuşuyor.

Şuanda ana muhalefet bölücü terör örgütüyle ele ele Mart seçimlerine hazırlanıyor. Hala bu CHP’ye oy mu vereceksiniz? HDP’ye oy veren kardeşlerim sizlerde bu terör örgütünün yardakçısı olanlara oy mu vereceksiniz?

2019 Mart’ında mahalli idarelerde belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. Şu kalan 5 ay içinde çok çalışacağız ve yeniden inşallah İstanbul başta olmak üzere ilçelerimiz yine AK Parti’yle beraber yola devam edecek.

İlk günkü heyecanla çeyrek aşkın birikimle İstanbul’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm ilçeleri ve semtleriyle İstanbul bizi çok iyi bilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Diyarbakır mesajları

Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı!

Kavgaya mı çağırdınız

Bitsin bu kölelik... Aileler desteklensin kız çocukları okutulsun