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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.12.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul için önemli açıklama! 2 bin 850'ye ulaştı...

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Son dakika: İstanbul için önemli açıklama! 2 bin 850'ye ulaştı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sosyal medyada, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki toplanma alanlarının kaldırılarak yerlerine AVM'lerin kurulduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İstanbul'da 1999 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2 bin 850'ye ulaşmış durumda. Bu rakam toplanma alanlarının kaldırıldığına yönelik iddiaları çürütüyor." dedi.

"İstanbul'da toplanma alanı sayısı " - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "İstanbul'da 1999 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2 bin 850'ye ulaşmış Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplanma alanlarının, bir afet veya kriz anında iletişim kesilmesi ve diğer nedenlerle vatandaşların
toplanacakları ilk alanlar olduğunu anımsattı. 

Vatandaşların toplanma alanlarına "e-Devlet" üzerinden rahatlıkla ulaşabildiklerine dikkati çeken Güllüoğlu, "İstanbul'da 2 bin 850 civarında toplanma alanımız var. Türkiye genelinde ise 10 binden fazla toplanma alanımız mevcut. Bütün il ve ilçelerde belediyelerimiz tarafından toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e- Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık." diye konuştu. 

Vatandaşların da kendine düşen görevleri olduğunu belirten Güllüoğlu, herkesin önceden afet acil planı yaparak, olası bir afet durumunda nerede toplanılması konusunda karar vermesi gerektiğini kaydetti. 

"BELEDİYELER, YENİ TOPLANMA ALANLARI AÇIYOR" 

Güllüoğlu, belediyelerin imar çalışmaları kapsamında toplanma alanlarının yerini değişebilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: 

"Belediyeler, toplanma alanlarını imar çalışmaları kapsamında kapatarak yerine yenisini açabilir. Belediyelerimiz toplanma alanını imara açar ve yeni bir yeri toplanma alanı olarak belirleyebilir. Mesela İstanbul'da 1999 yılında 400 toplanma alanı vardı. Zaman içerisinde bazı spor veya park alanlarının imarı değişerek statüsü değişmiş olabilir. Önemli olan kapatılan toplanma alanlarının yerine yenisinin açılıp açılmadığıdır.

İstanbul'da 1999 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2 bin 850'ye ulaşmış durumda. Bu rakam toplanma alanlarının kaldırıldığına yönelik iddiaları çürütüyor." 

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, dinamik şehirlerde nüfus hareketliğine bağlı imar değişiminin her zaman görülebilecek bir durum olduğuna işaret ederek, "Biz, belediyelerimize toplanma alanlarını sürekli kontrol ettirerek, toplanma alanlarını güncelliyoruz. Bu konu sosyal medyada sürekli gündeme geliyor ama bize göre bu geride kalan ve çözülmüş bir konudur. Vatandaşlarımız e-Devlet sistemi üzerinden kendisine en yakın toplanma alanlarına rahatlıkla ulaşabilir." diye konuştu. 

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