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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS - İstanbul (DHA)
24.10.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar

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İstanbul Havalimanı girişinde yanan VIP minibüs kayarak çarptığı polis aracının da yanmasına neden oldu.

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  • İstanbul Havalimanında hareketli dakikalar
  • İstanbul Havalimanında hareketli dakikalar
  • İstanbul Havalimanında hareketli dakikalar
  • İstanbul Havalimanında hareketli dakikalar
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Olay, saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı girişinde giden yolcu terminaline giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havaalimanına yolcu getiren Beser Kuzu'nun kullandığı, 59 TR 600 plakalı VIP minibüs yanmaya başladı. Aracın ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı anında yolun ortasında durdurarak yolcusu ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Bu sırada yangını gören havalimanı girişindeki polis ekipleri, yanan aracın olduğu yere ekibe ait araç ile gelerek yolu anında trafiğe kapattı.

POLİS ARACI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa bir sürede alevlerin sardığı VIP araç, bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. Yanan araç, trafik polisi aracına çarparak durdu. Çarpmanın ardından trafik polisin aracı da ön tarafından yanmaya başladı. Yanan araçlara kısa sürede İstanbul Havalimanı İtfaiyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından İstanbul Havalimanı girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süre gidiş yolcu terminali araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yolcular geliş terminaline yönlendirildi. Araçlar çekiciler ile yoldan kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yolu yıkamasının ardından da kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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