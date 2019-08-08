Son dakika... İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı
İSTANBUL Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle