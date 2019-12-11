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Gündem
AA
11.12.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan seçildi

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Son dakika: İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan seçildi

85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.

17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

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