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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Toygun ATİLLA/ İSTANBUL
13.08.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş soruşturma

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Son dakika... İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş soruşturma

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, "yönlendirici haber" yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, ekonomik saldırıların, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki "güçler" tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Devletine yönelik, 15 Temmuz darbe girişimin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, Bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türkiye Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN DA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.08.2018)
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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