Son dakika... İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş soruşturma
İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, "yönlendirici haber" yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, ekonomik saldırıların, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki "güçler" tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaptığı yazılı açıklaması şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Devletine yönelik, 15 Temmuz darbe girişimin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, Bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türkiye Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN DA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
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