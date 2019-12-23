Beyza Nur GÜLER - İstanbul (DHA)
Son Güncelleme:
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan fayton açıklaması
Adalar'da ortaya çıkan ruam hastalığı sonucunda tekrar tartışmaya başlanan faytonlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.
Ayrıntılar az sonra...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle