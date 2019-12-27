Son dakika... İstanbul Boğazı'nda bir gemi kıyıya çarptı
Son dakika haberine göre Sarıyer Aşiyan'da karaya oturan 'Songa İridium' adlı kargo gemisi kıyıya çarptı.
Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.
Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.
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