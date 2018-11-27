Son dakika: Ä°stanbul BoÄŸazÄ± orkoz nedeniyle gemi geÃ§iÅŸine kapatÄ±ldÄ±

Son dakika: Ä°stanbul BoÄŸazÄ± 'orkoz' nedeniyle gemi geçiÅŸine kapatÄ±ldÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, orkoz nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 3 saat boyunca Â gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. BoÄŸaz trafiÄŸi, saat 21.30'dan itibaren normale dÃ¶ndÃ¼. Bu sÃ¼re boyunca vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaÅŸanmadÄ±.Â
Ã–zellikle Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gÃ¶rÃ¼len, doÄŸal olarak, kuzeyden gÃ¼neye doÄŸru olan akÄ±ntÄ±nÄ±n, lodos nedeniyle gÃ¼neyden kuzeye doÄŸru yÃ¶nelmesi sonucu oluÅŸan akÄ±ntÄ± olarak bilinen orkoz, gemi trafiÄŸinin durmasÄ±na neden oldu.
Orkoz nedeniyle, BoÄŸaz, akÅŸam saatlerinden itibaren bÃ¼yÃ¼k gemi ve tankerlerin geÃ§iÅŸine kapatÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 saat Â kapalÄ± kalan BoÄŸaz trafiÄŸi, saat 21.30'dan itibaren normale dÃ¶ndÃ¼.Â
Bu sÃ¼re boyunca vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaÅŸanmadÄ±.Â
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ORKOZ NEDÄ°R?
Orkoz ya da orkos, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gÃ¶rÃ¼len, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ters akÄ±ntÄ± tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Orkozlar, baÅŸta lodos olmak Ã¼zere gÃ¼neyden kuvvetli rÃ¼zgÃ¢rlarÄ±n Marmara Denizi'nin sularÄ±nÄ± kuzeye yÄ±ÄŸmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ oluÅŸur. Bu zamanlarda BoÄŸaz'Ä±n Marmara giriÅŸinde sular yarÄ±m metreye kadar yÃ¼kselir. Bu olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± yÃ¼kselme BoÄŸaz'Ä±n akÄ±ntÄ± rejimini de deÄŸiÅŸtirir ve yÃ¼zeyde orkoz adÄ± verilen ters akÄ±ntÄ±lar oluÅŸur. Bu akÄ±ntÄ±nÄ±n hÄ±zÄ± zaman zaman 6-7 knota kadar Ã§Ä±kar ve Karadeniz'den Marmara'ya olan yÃ¼zey akÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±na eriÅŸir. Orkozlar, yÄ±l iÃ§inde birkaÃ§ kez gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ve ÅŸehir hatlarÄ± vapurlarÄ±nÄ±n seferlerini iptal ettirecek kadar kuvvetli olabilirler.
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