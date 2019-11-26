Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den gelen açıklamada, ''"Pençe Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek.'' denildi.
Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek. pic.twitter.com/vqJR1OMJ4c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Kasım 2019
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