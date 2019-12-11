Son dakikaâ€¦ Ä°lk kÄ±rmÄ±zÄ± kodlu uyarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Antalya'da yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±

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ANTALYAâ€™da meteorolojinin â€™kÄ±rmÄ±zÄ± kodâ€™ uyarÄ±sÄ± vermesinin ardÄ±ndan kentte hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. Ã–ÄŸle saatlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± kaydedilen saÄŸanaÄŸÄ±n yarÄ±na kadar etkili olacaÄŸÄ±, metrekareye 100- 250 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸi kaydedildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n Antalyaâ€™da 6 ilÃ§e iÃ§in verdiÄŸi â€™kÄ±rmÄ±zÄ± kodâ€™ uyarÄ±sÄ±ndan sonra kentte hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±. AFAD, itfaiye ve 6 ilÃ§enin belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n da iÃ§inde olduÄŸu kriz masasÄ± kuruldu. Ã–ÄŸle saatlerinde baÅŸlamasÄ± beklenen ve gece yarÄ±sÄ±ndan sonra kuvvetli olacak ÅŸekilde devam edecek saÄŸanak iÃ§in Ã¶nlemler artÄ±rÄ±ldÄ±. Valilik, zorunlu olmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Antalya iÃ§in verilen uyarÄ±dan sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde tÃ¼m izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

â€™KIRMIZI KODâ€™ UYARISI DEVAM EDÄ°YOR

Antalya Meteoroloji 4â€™Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Davut Ã–ztÃ¼rk, 2019 yÄ±lÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n meteorolojik uyarÄ±larÄ± daha iyi ve kolay anlamasÄ± iÃ§in renk kodlu meteorolojik uyarÄ± sistemine geÃ§tiklerini kaydetti. Davut Ã–ztÃ¼rk, kentte 6 ilÃ§e iÃ§in verilen â€™kÄ±rmÄ±zÄ± kodâ€™ uyarÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti. Davut Ã–ztÃ¼rk, Manavgat, Serik ve Aksu ilÃ§elerinde dÃ¼n gece yaÄŸmurun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve metrekareye 15 ile 30 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kent merkezinde ise yaÄŸmurun Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–ztÃ¼rk, "YaÄŸÄ±ÅŸ yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerine kadar kesintisiz etkili olacak. Serik, Kumluca ve Finike ilÃ§elerinde 100 kilogramdan biraz fazla yaÄŸÄ±ÅŸ bekliyoruz. Kemer ilÃ§esine ise 250 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸmesini bekliyoruz" dedi.

BÃœYÃœKÅžEHÄ°R'DEN 'KIRMIZI KOD' Ã–NLEMLERÄ°

Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, meteorolojinin 'kÄ±rmÄ±zÄ± kod' uyarÄ±sÄ± sonrasÄ± olasÄ± risklere karÅŸÄ± Ã¶nlemlerini had safhaya Ã§Ä±kardÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Ã‡evikol, meteorolojinin uyarÄ±sÄ±ndan sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek'in direktifiyle belediye bÃ¼nyesinde kriz masasÄ± oluÅŸturduklarÄ±nÄ± aktardÄ±. Valilikte kurulan kriz masasÄ±nda da belediyeyi temsil ettiklerini anlatan Tuncer, kÄ±rmÄ±zÄ± uyarÄ±nÄ±n 6 ilÃ§eyi kapsamasÄ±na raÄŸmen 19 ilÃ§ede acil mÃ¼dahele ekipleri oluÅŸturduklarÄ±nÄ± kaydetti. Tuncer, â€œEkiplerimiz, ekipmanlarÄ±yla teyakkuz halinde. VatandaÅŸlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ve maÄŸduriyet durumlarÄ±nda ekiplerimiz mÃ¼dahale etmek Ã¼zere bekleyiÅŸteler" diye konuÅŸtu.

ARAÃ‡LAR UYGUN YERLERE PARK EDÄ°LMELÄ°

Meteorolojinin bilgilerine gÃ¶re merkez ilÃ§elerin yanÄ± sÄ±ra Kemer, Serik, Kumluca ve Finike'de yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini ifade eden Tuncer, uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan belediyenin sosyal medya hesaplarÄ±ndan ve radyo programlarÄ±na konuk olarak katÄ±larak vatandaÅŸlara uyarÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Mecbur olmadÄ±kÃ§a vatandaÅŸlarÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kmamalarÄ± tavsiyesinde bulunduklarÄ±nÄ± aktaran Tuncer, â€œAraÃ§lar uygun yerlere park edilmeli. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile iletiÅŸim halindeyiz. Sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak Ã¼zere tÃ¼m ekiplerimizi seferber ettik. Ä°tfaiye ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. YaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ± ama henÃ¼z hafif yaÄŸÄ±yor. KazasÄ±z, sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z bir yaÄŸmur geÃ§irilmesi dileÄŸini taÅŸÄ±yoruz" dedi.