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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.02.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Son dakika... İl Seçim Kurulu'ndan Burhanettin Kocamaz kararı

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Son dakika... İl Seçim Kurulu'ndan Burhanettin Kocamaz kararı

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) de belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi. Kocamaz ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den Büyükşehir adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

EVRAKI GEÇ TESLİM EDİLDİĞİ İÇİN İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAMAMIŞTI

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Burhanettin Kocamaz bulunan formül çerçevesinde 21 Şubat’ta DP’den adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerinde Büyükşehir adayı olarak yer alan Kocamaz’ın adaylığına 5 kişi itiraz ederek, İl Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti.

İl Seçim Kurulu, bugün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. İl Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

Nihai kararın 1 Mart’a kadar YSK tarafından verileceği öğrenildi.

İl Seçim Kurulu'ndan Burhanettin Kocamaz kararı
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