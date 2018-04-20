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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
20.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Son dakika... İkinci el otomobilde devrim gibi karar

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Son dakika... İkinci el otomobilde devrim gibi karar

İkinci el otomobili satışında oldukça sık karşılaşılan kilometre düşürülme olayı, Yargıtay'ın son kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yüksek mahkeme, satıcının, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünün bilmemesi halinde bile gizlenen ayıplardan sorumlu olduğuna hükmetti. Emsal nitelikteki kararla kilometresinin düşürüldüğü ortaya çıkan araç, satıcıya verilip bedeli iade alınabilecek.

Yıllardır hayalini kurduğu otomobili almak için ikinci el araç satılan internet sitesine giren vatandaş, '54 bin 700 kilometre ve hasarsız' notunun paylaşıldığı ilanı gördü. Araç sahibiyle irtibata geçen vatandaş, 22 bin lira karşılığında beğendiği otomobili satın aldı. Satış işleminden 8 gün sonra aracı servise götüren vatandaş, büyük şok yaşadı. 'Orijinal' diye satın aldığı aracın birçok parçasının değiştirildiği, kilometresinin ise 137 bin 864'ten 54 bin 700'e düşürüldüğünü öğrenen alıcı, parasının iadesi istemiyle satıcıya müracaat etti. Mağdur alıcı, satıcının parayı ödemeye yanaşmaması üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

'GÖRÜP ALDI SORUMLU DEĞİLİM'

10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada ifade veren mağdur vatandaş, satış bedelinin iadesine, bu mümkün olmazsa yıpranmış araç satılması nedeniyle 4 bin TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan satıcı ise davacının aracı görüp beğenerek satın aldığını, servise götürerek incelettiğini, aracı muayene ettirme yükümlüğününün davacıya ait olduğunu, satın alındığı haliyle aracın satıldığını savunarak davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın kısmen kabulü ile bin 500 liranın davalıdan tahsiline hükmetti. Kararı mağdur alıcı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, milyonları ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme, satılan aracın kilometresinin düşürülüp satılması halinde, bu gizli ayıbın varlığını bilmese bile satıcının sorumlu olduğuna hükmetti. Yargıtay kararında, satıcının; alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğuna dikkat çekti. Aracın değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da satıcının sorumlu olduğu hatırlatıldı.
Kararda, "Alıcı ayıbı ihbar etmek suretiyle satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkan varsa satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Alınan bilirkişi raporunda dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. Dava konusu araç gizli ayıplı olarak satıldığı için davacının talebi doğrultusunda bedelin iadesi gerekir. Mahkemece, dava konusu aracın davalıya iadesi koşulu ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklide hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Karar oy birliği ile bozulumuştur" ifadeleri yer aldı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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