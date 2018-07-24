Son dakika... İki yeni kararname yayınlandı, iki yeni başkanlık kuruldu
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıntılar birazdan...
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
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