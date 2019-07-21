Son dakika... İki PKK'lı etkisiz hale getirildi! Metina'daki terör hedefleri vuruldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesindeki terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
çişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar jetler tarafından vuruldu.
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