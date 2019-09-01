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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-İHA
01.09.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

İki kentte birden korkunç şüphe...

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İki kentte birden korkunç şüphe...

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama çalışması yaptı. Öte yandan Sinop'ta da dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı.

İlçeye bağlı Bürücek Yaylası Paşayurdu mevkisinde evlerin yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 15 metrekarelik alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede oturan vatandaşlar, polise "yangının çıktığı alanın piknik bölgesi olmayıp alevler yükselmeden önce çantalı ve sakallı iki kişinin yangının çıktığı bölgeden hızla uzaklaştığını" gördükleri bilgisini verdi.

Bunun üzerine polis bölgede arama çalışması yaptı.

SİNOP'TA DA ŞÜPHELİ ORMAN YANGINI

Öte yandan Sinop'ta dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı ve yangına helikopterle müdahale edildi.

İki kentte birden korkunç şüphe...

Yangın, Dikmen ilçesi Kerim köyü Ahmetoğlu Mahallesi mevkiinde dört farklı noktada başladı. Orman yangınına bölgenin dik ve yokuş olması, ulaşım imkanı olmaması nedeniyle Gerze Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme birimlerinin müdahale edemediği ve durumun Orman Bakanlığına bildirilmesi neticesinde bakanlığa ait bir yangın söndürme helikopterinin kısa süre zarfında yangın bölgesine geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Neden ve nasıl çıktığı henüz bilinemeyen yangına Sinop, Gerze ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın tankerlerinin intikal ettiği, fakat coğrafik yapıdan dolayı yangın araçlarının kullanılamadığı öğrenilirken, İşletme Müdürlüğü yetkilileri rüzgarın olmaması yangının büyümesinin önüne geçtiğini, ortalama iki dönüm alanın yanmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği öğrenilirken, Jandarma Olay Yeri inceleme birimlerinin de yangınla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

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