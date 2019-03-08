Son dakika: İhbar geldi operasyon başladı... Sivas'ta 'efsanevi madde' ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.



Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.





DÜNYA ÇAPINDA EFSANE

Gazeteci yazar İsmet Berkan da 20 Kasım 2015'te Hürriyet’te yayımlanan yazısında kırmızı cıvayı özetle şöyle anlattı:

‘Kırmızı cıva’ efsanevi bir madde. Bir iddiaya göre çok kuvvetli bir patlayıcı, o yüzden Sovyetler Birliği tarafından nötron bombasının tetikleyicisi olmak üzere üretildi. Bir başka iddiaya göre sadece patlayıcı değil, cinsel gücü artırmaktan kellerde saç çıkarmaya kadar her işi yapıyor.

Bu efsane dünya çapında bir efsane. İlk olarak 80’lerin sonlarında Sovyet gazetesi Pravda’da ‘kırmızı cıva’dan söz edildiğine inanılıyor, ama o günden beri bu materyalin ünü almış yürümüş durumda.

Yalnız sorun şu ki onu kimse görmemiş; bilim dünyası da varlığını reddediyor, hatta gülüyor.

Ama gülmeyenler de var. Mesela 2009 yılında internet aracılığıyla bir ‘bilgi’ yayılıyor. Buna göre 1950-65 yılları arasında üretilmiş Grunding marka televizyonların tüplerinde ‘kırmızı cıva’ olduğu söylentisi dünya çapında etki yaratıyor.

HITLER’İN GİZLİ SİLAHI

Türkiye’deki söylentiye göre ‘kırmızı cıva’ zamanında Hitler tarafından icat edilmiş gizli bir silahtı ve Almanlar onu televizyon tüplerine saklamıştı.

Yine 2009’da Suudi Arabistan’da insanlar 40’lı, 50’li yılların yapımı Singer marka dikiş makinelerine hücum ettiler. Sebep aynıydı, o makinelerde de Hitler’in gizlediği ‘kırmızı cıva’ vardı.

Tabii bu hücumların sebebi, ‘kırmızı cıva’nın kilosunun 300 bin ila 1.8 milyon dolar arasında ettiğine dair inançtı."

‘KIRMIZI CIVA BUL 4 MİLYON DOLAR HAZIR’

Berkan yazısında, yakalandığında fazla ilgi görmeyen kırmızı cıvayla Suriye’de IŞİD saflarında çarpışan ‘Timsah’ lakaplı bir komutanın ilgilendiğine dikkat çekerek şöyle devam etmişti:

“IŞİD ‘kırmızı cıva’yı elde etmek ve onunla patlayıcı yapmak, koca şehirleri yerle bir edip içindekileri öldürmek istiyordu. ‘Timsah’ o güne kadar IŞİD dahil Suriye’deki pek çok grup adına kaçakçılık yapmış, cep telefonundan canlı kediye kadar pek çok şeyi daha çok da Türkiye’den getirmiş olan Ebu Ömer’e görev verdi, ‘Git bana kırmızı cıva bul’.

The New York Times gazetesinden C.J. Chivers’ın Şanlıurfa’da bulup konuştuğu Ebu Ömer, IŞİD’ın ‘kırmızı cıva’ için 4 milyon dolara kadar parayı ödemeye hazır olduğunu ama materyali temin edemediğini söylüyor...”