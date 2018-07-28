Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine PKK'dan bombalı saldırı... Bir işçi şehit oldu
Iğdır'da yol yapım çalışması için Korhan Yaylası’na giden İl Özel İdaresi’ne ait TIR ve kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı infilak etti. Patlamanın ardından teröristlerin ateş açtığı işçilerden 3’ü kaçarak canlarını kurtardı. kepçe operatörü Nurettin Karadeniz’in cansız bedenine ulaşıldı. PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası aranan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz’in cansız bedenine ulaşıldı.
İl Özel İdaresine ait TIR’a yüklenen kepçe ve ona öncülük eden kamyonet, Kadı Tepe bölgesine gitmek için bugün sabah saatlerinde yola çıktı. Araçlar, saat 09.30 sıralarında Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası Kadı Tepe bölgesine geldiğinde patlama meydana geldi.
Korhan Jandarma Karakolu’na 200 metre mesafede, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, kamyonetin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, kamyonettekilere ateş açtı. Kamyonetteki işçilerden 2’si kaçarak yaylacıların çadırına sığındı. Kamyoneti arkadan takip eden TIR’ın şoförü Murtaza Polat da patlamayı görünce araçtan inerek bölgeden uzaklaştı.
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kamyonette seyahat ettiği belirtilen kepçe operatörü Nurettin Karadeniz’e ulaşılamazken, bölgede arama başlatıldı.
Yayla yoluna giriş ve çıkışlar kapatılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
Iğdır Vali Vekili Kemal Duru, "Iğdır İl Özel İdaresi’ne ait pikap ve arkasında kepçe yüklü TIR, ilerlerken Korhan yolunda patlama meydana geldi. Ardından teröristler taciz ateşi yaptı. Jandarma olayla ilgili operasyon yapıyor. Geniş açıklama daha sora yapılacak" dedi.
KEPÇE OPERATÖRÜNDEN ACI HABER
PKK’lı teröristlerin saldırısı sonra aranan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz’in cansız bedenine ulaşıldı. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz’in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz’i şehit eden PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarmanın bölgedeki operasyonları sürüyor.
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