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Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul (DHA) - AA
24.12.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Son dakika! Çekmeköy'de feci kaza

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Son dakika! Çekmeköy'de feci kaza

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. İETT otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı.

Şile yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu. Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

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