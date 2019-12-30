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AA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 07:49,Son Güncelleme:/

Son dakika... İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

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Son dakika... İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferlerinin yapılmayacağı açıklandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

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