Son dakika: İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;



23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş

23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;



07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş,

07:45 Karaköy-Bostancı,

06:55 Bostancı-Karaköy,