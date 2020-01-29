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Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:45,Son Güncelleme:/

Son dakika... İDO, BUDO seferleri iptal

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Son dakika... İDO, BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi.”

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 07.00 Bursa (Mudanya)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya)  Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.” İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi.”

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 07.00 Bursa (Mudanya)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya)  Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas)  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.”

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