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Son dakika iddiası: CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçecek

Rıfat BAŞARAN / ANKARA
22.04.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ederek İYİ Parti'ye katılmak üzere başvurdu. CHP ile İyi Parti'nin anlaştığı böylelikle İyi Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçimlere gireceği belirtiliyor. 15 isim de netleşiyor.

Ankara'da erken seçimler öncesi sıcak gelişme... CHP ve İYİ Parti yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı. 15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçiyor. Bu hamle ile İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin sağlanacağı belirtildi.15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşıyor.

Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor. Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis’te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.

Saat 13.30’da CHP’li Engin Altay mecliste basın toplantısı düzenleyecek. Altay'ın basın toplantısında iddialarla ilgili açıklama yapacağı belirtildi. 

HANGİ VEKİLLER İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR?

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçecek olan bazı isimler şöyle: Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse

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Etiketler: gündem
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